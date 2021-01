​Le Bloody Mary's veut s'agrandir

Bora Bora, le 25 janvier 2021 – Alors que la justice s'est invitée dans la lutte pour l'agrandissement de grands hôtels de l'île que osnt le ST Régis et le Four Seasons; Le Bloody Mary's plus discrètement va entamer ses travaux d'agrandissement sur le lagon. Le collectif A Paruru E A Here Ia Bora Bora, attentif aux conséquences environnementales, n'a rien trouvé à y redire pour l'instant.





Mardi dernier, le collectif A Paruru E A Here Ia Bora Bora a été reçu par Julien Bressolles, le directeur général du Bloody Mary's Restaurant & Bar afin d'avoir des éclaircissements sur le projet d'agrandissement de l'établissement. A l'issue de cette rencontre, le collectif s'est dit rassuré mais déclare rester sur ses gardes et veillera aux engagements du directeur.

L'un des principaux points abordés a porté sur la construction d'une route de contournement qui ralliera le Bloody Mary's à l'hôtel Bora, fermé depuis des années. Ces deux hôtels historiques ne seraient plus directement dépendants de la route de ceinture, qui coupe d'ailleurs le dernier en deux. Il semble acquis que les propriétaires des parcelles concernées par la construction de cette nouvelle voie ont donné leur accord de manière désintéressée. Ce problème de route de ceinture très saturée par la circulation se pose à d'autres établissements comme le Maitai Porinetia, le Royal ou encore le Sofitel. Une solution devra bien être apportée un jour.

L'autre principal point abordé a bien évidemment concerné l'impact environnemental de ces nouveaux bungalows sur le lagon. Julien Bressolles s'est voulu très rassurant : "Il serait faux de dire que la construction de l’hôtel n’aura pas d’impact environnemental sur le lagon, chaque construction a toujours un impact sur lui. Cependant entre le projet initial et ce qui a été présenté récemment, les risques sont moins importants. En effet, les constructions de bungalows en hauteur ne sont plus d’actualité, en d’autre terme la problématique de déversement d’eau de pluie dans le lagon, d’installation de caniveau et le risque de mortalité sur les coraux n’ont plus lieu d’être.

Devant le site, une partie des colonies de coraux est déjà en mauvais état; nous souhaitons les faire revivre et pour cela nous avons fait appel à des spécialistes et des scientifiques. Il s’agit d’évaluer l’état de santé des coraux et de réfléchir à leur « mieux-être », les bureaux d’études sélectionnés sont d’ici car une de nos priorités c’est aussi de recruter localement. Ces études d’impact ont représentés un coût important pour la société et pour la réalisation du projet mais ces étapes sont nécessaires et primordiales car notre objectif est aussi d’ouvrir un hôtel « ECO »."

Pour le collectif, il s'agira de veiller aux engagements du Bloody Mary's : "Nous interviendrons auprès des autorités pour l'ouverture d'une route entre les hôtels le Bloody Mary's et l'hôtel Bora Bora. Cependant nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'autres constructions pilotis sur notre beau lagon qui devient de plus en plus restreint.