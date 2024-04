Tahiti, le 22 avril 2024 - Vendredi dernier, le RSMA-Pf a organisé la soirée de lancement de la Fondation SMA en Polynésie française en présence de ses partenaires, au restaurant le Lotus de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa à Faa’a.



Créée en 2023, la Fondation du service militaire adapté (SMA), abritée par la fondation Agir contre l’exclusion (Face), a vocation à accompagner les jeunes ultramarins, en mettant à leur disposition des moyens supplémentaires pour réussir leurs projets d’insertion sociale et professionnelle.



Cette fondation profite à tous les ultra-marins âgés de 18 à 30 ans et en particulier aux volontaires du SMA, qu’ils soient encore en formation ou qu’ils aient quitté le dispositif, porteurs d’un projet de salariat ou d’entrepreneuriat et ayant besoin d’un accompagnement. Le soutien apporté par la fondation peut prendre la forme d’un mécénat financier, d’un mécénat de confiance ou d’un mécénat de compétences.



Parmi quelques exemples d’interventions, on peut citer une aide financière pour l’accès à un logement proche d’un emploi, une aide à la mobilité ou encore un accompagnement de personnes en fracture numérique. Dans le cadre de l’entrepreneuriat, la fondation peut intervenir avec une aide à l’acquisition de matériel, une aide à la constitution du réseau professionnel, etc.



“Également présente en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, la fondation est financée exclusivement par des partenaires privés et des fonds locaux (privés) au profit exclusif des territoires. Pour 2024, c’est ainsi plus d’un million d’euros (119 330 000 de francs) qui pourront être injectés pour financer les projets de jeunes ultra-marins”, a souligné le général de division Claude Peloux lors de son allocution.



Le dispositif en Polynésie française sera piloté par l’Association de la fondation du service militaire adapté de Polynésie française (AFSMA-Pf) qui assurera le suivi des demandes adressées à la fondation et la mise en œuvre effective des projets validés.



Ce dispositif ne se substitue pas à d’autres mesures d’accompagnement proposées en Polynésie française, mais vient renforcer ou compléter les dispositifs existants afin d’optimiser les chances de réussite des jeunes Polynésiens.