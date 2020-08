​Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch en lice pour les sénatoriales

Tahiti, le 1er août 2020 - Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch ont été investis samedi par le conseil politique du Tapura Huiraatira pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre. A cette occasion, le président du Pays, Edouard Fritch, a annoncé que le plan de relance économique destiné à faire sortir la Polynésie de la crise serait « bouclé d’ici dix jours ».



Le Tapura Huiraatira a organisé samedi à la mairie de Pirae un conseil politique élargi auquel ont participé plus de trente maires afin d’évoquer notamment les mesures à prendre pour faire face à la crise. Mais le parti du majoritaire du Pays a surtout profité de ce séminaire pour annoncer les candidatures de la sénatrice sortante Lana Tetuanui et du vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, aux élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain. Chacun aura un nouveau maire pour suppléant avec le tavana de Moorea, Evans Haumani pour Lana Tetuanui, qui concrétise ainsi son entrée au parti majoritaire, et la nouvelle élue de Hiva Oa, Joëlle Frébault pour Teva Rohfritsch.



En cas de victoire, le vice-président Teva Rofritsch devra démissionner puisqu’il ne pourra pas cumuler les mandats. Un éventuel remaniement donc, que le président du Pays, Edouard Fritch, a évoqué samedi sans pour autant donner le nom de son éventuel successeur : « Il faudra que je discute avec lui. En tous les cas, il ne pourra pas faire les deux jusqu’au bout puisqu’il y a un mois de campagne prévu d’ici le mois de septembre. Avant cela, il faudra finaliser le plan de relance, mettre en place le financement et surtout prévoir les besoins du Pays. Je vais essayer de nous atteler au plan de relance métropolitain car vous savez que l’Etat est soucieux de donner plus de vigueur à la commande publique et je dois en parler à Paris très bientôt. Même si Teva Rohfritsch reste au gouvernement, il faudra le décharger. Il faudra le remplacer au plus tard le 27. Nous sommes positifs, nous sommes en train de tout faire pour gagner. Si l’on se fie aux chiffres, nous sommes confiants. »