​Laiza Vongey remplace Emma Maraea, sortie de l'Epic Vanille

Tahiti le 23 juillet 2023. Nouveau mouvement dans un organisme sous contrôle du Pays. Laiza Vongey remplace Emma Maraea à la tête de l'Epic Vanille.



Le 23 juin dernier, Emma Maraea était reçue pour un entretien préalable par le Pays pour mettre fin à ses fonctions à la tête de l'Epic Vanille. Son départ a été acté ce vendredi et publié au Journal officiel dans la foulée.



L'ancienne élue To Tatou ai'a et Te mana o te mau motu était très décriée depuis un an alors que plusieurs employés de l'Epic avaient envoyé un courrier au président Edouard Fritch pour dénoncer le "harcèlement" dont ils s'estimaient victimes par leur directrice et son directeur technique Hareau Brotherson. Ils demandaient qu’un audit soit mené.



Pour l'heure, c'est l'ancienne directrice adjointe de l'Epic Vanille, Laiza Vongey, qui reprend la direction par intérim de l'organisme.