​La vigilance orange pour fortes pluies étendue à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 22 décembre 2023 - Météo-France place les îles du Vent en vigilance orange pour risque de fortes pluies jusqu'à dimanche. La vigilance orange qui concerne depuis mercredi les îles Sous-le-Vent est maintenue.



La station météorologique Météo-France prévoit de fortes pluies dans la nuit de vendredi à samedi, sur les îles du Vent et a décidé de placer l’archipel en vigilance orange vendredi après-midi. Un regain d'activité est attendu, prévient dans un communiqué le haut-commissariat, les averses deviennent plus fréquentes et parfois accompagnées de grains orageux pouvant engendrer localement de forts cumuls de pluies. Les rafales, quant à elles, peuvent atteindre les 70 kilomètres/heure sous grains.



Selon les prévisions de Météo-France, le temps restera perturbé jusqu’à dimanche malgré quelques éclaircies.



Parallèlement, la vigilance orange est maintenue pour les îles Sous-le-Vent et Mopelia malgré des périodes d'accalmie ou d'éclaircie.



Les services de l’État invitent les populations des zones en vigilance orange à la prudence et au respect strict des consignes de sécurité suivantes :

• limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

• ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

• ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

• éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

• suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

• composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 22 Décembre 2023 à 18:52 | Lu 362 fois