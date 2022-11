​La vigilance orange maintenue sur la Société

Tahiti, le 2 novembre 2022 – Météo France a maintenu mercredi matin sa vigilance orange pour fortes pluies sur l'archipel de la Société et conservé également plusieurs zones des Tuamotu et des Australes en vigilance jaune pour pluies et vents.



La prudence est toujours de mise. Météo France en Polynésie française a annoncé mercredi matin le maintien de sa vigilance orange pour fortes pluies aux îles du Vent et aux îles Sous-le-vent "même si les précipitations sont en recul par rapport à mardi et conduiront à un retour en vigilance jaune dans le courant de la journée", précise le prévisionniste. Météo France maintient également la vigilance jaune pour fortes précipitations du Nord au Centre et à l'Est des Tuamotu, "où l'axe perturbé pourra engendrer localement de forts cumuls entre mercredi et jeudi", notamment de Takaora à Makemo, Raroia, Tatakoto et Hao. Maintien également de la vigilance jaune pour vents violents sur les Australes Nord, avec des rafales pouvant encore approcher par moments les 80 kilomètres/heure.