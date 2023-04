​La vague bleue et l'érosion rouge

Tahiti, le 16 avril 2023 – Poursuivant une irrésistible progression enclenchée lors des élections législatives de 2022, le Tavini huiraatira a réussi le tour de force de se hisser en tête du premier tour des élections territoriales dès dimanche soir en surclassant de plus de 5 000 voix la majorité sortante du Tapura huiraatira. L'érosion de l'électorat du parti majoritaire se confirme partout, notamment à Tahiti et Moorea. A Here ia Porinetia confirme sa percée des dernières législatives et participera à la triangulaire du second tour. Tandis que le parti de Gaston Flosse disparaît de l'assemblée pour 800 petites voix.



Particulièrement attendus, les résultats du premier tour des élections territoriales devaient donner le ton du nouveau rapport de force politique en Polynésie française. Et c'est peu dire que le ton a été donné, dimanche soir au terme d'une nouvelle soirée électorale renversante. Dans la continuité des élections législatives de 2022, le paysage politique s'est recomposé autour d'un affrontement Tapura-Tavini que l'on ne voyait pas tourner aussi rapidement en faveur du parti indépendantiste. À la différence du premier tour des législatives, le Tavini huiraatira s'est imposé dès dimanche soir avec plus de 5 000 voix d'avance sur le Tapura huiraatira. A Here ia Porinetia dépasse le seuil des 12,5% et remporte son ticket pour le second tour le 30 avril prochain.



Le Tavini sur sa lancée



De 26 000 voix au premier tour des territoriales de 2018, le Tavini est passé à 43 000 voix en 2023. Et si le premier exploit du parti bleu ciel est d'être sorti en tête du premier tour dimanche face à la liste des 42 maires de la majorité rouge et blanche, le nombre des faits d'armes indépendantistes se décline aux îles du Vent. Papeete, Punaauia, Mahina, Hitia'a o te Ra, Papara, Teva i Uta, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Moorea sont toutes tombées sous pavillons bleus. À chaque fois, l'arithmétique est sans appel. Un score de 2018 multiplié par deux à Arue, à Pirae, à Mahina, à Teva i Uta ou encore à la Presqu'île… Quand le parti bleu ciel ne fait pas +1 400 voix à Moorea, +1 300 voix à Papeete, +1 000 à Hitia'a o te Ra, +1 000 à Paea… Aux îles Sous-le-Vent, le Tavini fait jeu égal avec le Tapura et sort en tête à Uturoa, Taputapuatea et Taha'a. Aux Tuamotu, aux Marquises et aux Australes, il réduit son retard sur la majorité et ses tāvana.



Le Tapura s'effrite



Au Tapura, la tendance est résolument inverse depuis les territoriales de 2018. Même si on ne peut pas parler de vases communicants avec le Tavini, tant l'effondrement du Tahoera'a et l'émergence du A Here ia Porinetia viennent fausser les calculs. Le parti majoritaire est passé en cinq ans de 54 000 à 38 000 voix. Le politologue Sémir Al Wardi émettait ces dernières semaines des doutes sur la pérennité du “vote tāvana”. Force est de constater que la stratégie des maires semble s'éroder autant que l'électorat du Tapura huiraatira. Les tāvana Michel Buillard, Henri Flohr, Tearii Alpha, Damas Teuira, Sonia Taae, Tetuanui Hamblin, Simplicio Lissant, Evans Haumani, Paricia Amaru ou encore Matahi Brotherson sont battus sur leurs terres… Quand le Tapura recule également dans presque toutes les communes et perd même 1 000 voix chez son président à Pirae. Seuls les hakaiki des Marquises font office de résistants chez les rouges et blancs, même s'ils doivent davantage leur force électorale à leur cohésion qu'à leur soutien au parti (anciennement) majoritaire. Avec son retard sur le Tavini pour le second tour, la stratégie du Tapura s'annonce serrée. Édouard Fritch a appelé, de nouveau, à l'union des autonomistes. Pas sûr que cela suffise.



A Here et Amuitahira'a, destins croisés



“Troisième voie” autoproclamée, la liste A Here ia Porinetia de Nuihau Laurey s'est invitée dimanche pour le second tour des élections territoriales et pourra prétendre à une place dans l'hémicycle. D'ex-aequo à 11 700 voix avec le Amuitahira'a aux législatives, le parti de Nicole Sanquer s'est envolé à plus de 18 000 voix. Il capitalise aux îles du Vent, s'offre Maupiti grâce au tāvana Woullingson Raufauore, Makemo grâce à son vice-président Félix Tokoragi ou encore Takaroa. Fort sur les fiefs de ses cadres, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, il fait une nouvelle fois jeu égal avec le Tapura à Mahina et Punaauia. A Here ia Porinetia qui réalise également quelques percées à Pirae et Arue où il flirte avec les 20% des suffrages.



Pour l'autre ex-aequo des législatives de 2022, le scénario est tout autre. Avec 11,88%, le Amuitahira'a no te Nuna'a Maohi de Gaston Flosse échoue précisément à 771 voix du seuil de 12,5% nécessaire pour atteindre le second tour. La liste Amuitahira'a ne connaîtra pas Tarahoi. Une première pour le parti de Gaston Flosse depuis le statut d'autonomie interne de 1984. Même en prenant en compte le virage idéologique majeur d'un Amuitahira'a aujourd'hui indépendantiste, la chute du parti orange est vertigineuse. Le Tahoera'a avait réalisé près de 37 000 voix au premier tour des territoriales de 2018, s'arrogeant la deuxième place de l'élection. Il sombre à un peu moins de 15 000 voix cinq ans plus tard.



Trop juste…



Enfin, il reste toujours difficile d'analyser les scores des listes les plus modestes de ces élections. Parti trop seul, le mouvement Ia Ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch a raté une marche beaucoup trop haute en terminant à 4,36% et 5 423 voix. Le sénateur et ancien vice-président quitte l'assemblée de la Polynésie française pour les cinq prochaines années. Les deux listes Hau Maohi de Tauhiti Nena et Heiura-Les Verts de Jacky Bryant font jeu égal avec respectivement 2 458 voix (1,98%) et 2 308 voix (1,86%).



Deuxième round le dimanche 30 avril prochain. Avec entre-temps deux semaines de campagne supplémentaire. Reste à savoir si elles pourront faire bouger les lignes politiques qui sont apparues dimanche soir.







Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 17 Avril 2023 à 03:11 | Lu 272 fois