​La vaccination se poursuit dans les Tuamotu

Tahiti, le 5 octobre 2021 – Une équipe médicale était en mission de vaccination contre le Covid-19 dans les Tuamotu en fin de semaine dernière à Niau, Kauehi, Aratika et Mataiva. Cette opération a permis à 191 personnes de se faire vacciner.



Une équipe médicale, composée du docteur François Laudon et de quatre infirmières était en mission de vaccination contre le Covid-19, en fin de semaine dernière dans les Tuamotu. Ils se sont rendus sur les atolls de Niau, Kauehi, Aratika et Mataiva où les volontaires pouvaient choisir entre le vaccin Pfizer et le vaccin Janssen.



Ainsi, à Niau, 42 personnes ont reçu une injection, la population éligible de plus de 18 ans est à présent vaccinée à 61%. Sur l’atoll de Kauehi, 41 habitants se sont faits vacciner, il enregistre à présent un taux vaccinal de 60%. Cinq habitants de Raraka, l’atoll voisin, sont venus en bateau se faire vacciner à Kauehi. À Raraka, la population est désormais vaccinée à 69%. 50 personnes ont été vaccinées à Aratika, qui compte à présent 55% de vaccinés. Enfin, à Mataiva, 53 personnes ont reçu une injection, le taux vaccinal est maintenant de 58%.