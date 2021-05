​La vaccination déployée aux Australes

Tahiti, le 4 mai 2021 - Une campagne de vaccination est organisée avec le soutien des forces armées jusqu’au 12 mai à Rapa et Raivavae dans l’archipel des Australes.



Nom de code Ora Ora. Une opération d’envergure est mise sur pied avec le soutien des forces armées pour procéder à la vaccination de 130 à 200 volontaires sur l’île de Rapa, jeudi et vendredi. Les vaccins et le personnel médical seront acheminés sur cette île du sud de l’archipel des Australes par un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale.

Le personnel médical, composé d’un médecin et d’un infirmier, se rendra à Raivavae le 5 mai par le vol régulier d'Air Tahiti, puis rejoindra Rapa par hélicoptère pour deux jours de vaccination les 6 et 7 mai.

Après Rapa, l’équipe médicale sera basée à Raivavae, toujours aux Australes, pour y vacciner les volontaires jusqu'au 12 mai avant de revenir à Tahiti par un vol régulier.

Afin de toucher directement les citoyens désireux de se faire vacciner, cette démarche "d’aller vers" permet de rapprocher la vaccination des personnes dont la situation ne permet pas de se déplacer facilement, souligne un communiqué conjoint des autorités de l’Etat, militaires et du Pays diffusé mardi.