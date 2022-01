​La vaccination d'Alpha, "dilemme" de Fritch

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Alors qu'un remaniement ministériel est annoncé pour la fin du mois, le président Edouard Fritch laisse planer le doute sur l'appartenance de Tearii Alpha au prochain gouvernement en raison de sa situation vaccinale. "C'est un dilemme", concède Edouard Fritch.



Interrogé en marge d'un déplacement du gouvernement résolument en contact avec du public mardi à Teva i Uta, le tavana de la commune et ministre Tearii Alpha a refusé de répondre aux questions sur sa situation vaccinale. Interrogé également sur le sujet, le président du Pays Edouard Fritch n'a pas caché une certaine gêne. Le président avait laissé à Tearii Alpha le temps de se mettre en conformité avec la loi sur l'obligation vaccinale lorsqu'il lui avait retiré la vice-présidence, mais depuis l'entrée en vigueur des sanctions et le début des contrôles de l'Arass sur les non vaccinés les deux hommes ne se sont pas beaucoup exprimés sur ce sujet.



Questionné sur le fait de savoir si Tearii Alpha ferait partie du gouvernement après le remaniement annoncé pour fin janvier, Edouard Fritch a botté en touche : "Vous savez, il travaille bien. C'est un dilemme." Quant à savoir si le président exigera de son ministre qu'il se vaccine, même réponse de Normand : "Il faut que j'en reparle avec lui. Mais bon, vous voyez quand même que c'est un garçon qui est actif au sein de sa commune, au sein du gouvernement. J'ai tellement envie de lui faire confiance."