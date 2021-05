​La vaccination bat son plein à Hiva Oa

Hiva Oa, le 7 mai 2021 – Débutée fin mars, la campagne de vaccination à Hiva Oa fonctionne à plein régime. Près de 50% de la population a déjà reçu une première dose.



Les vaccinations contre le Covid-19 vont bon train à Hiva Oa. En effet, pas moins de 1 224 habitants de l'île qui ont reçu leur première injection et 498 leur seconde dose. Ainsi, sur une population d'environ 2 500 habitants près de 50% est d'ores et déjà vaccinée au moins par une dose. La campagne de vaccination a débuté le 24 mars et les commandes de doses se font en fonction de la demande. Tous les habitants de l'île de plus de 16 ans peuvent être vaccinés, il existe même la possibilité pour les non-résidents d'en profiter, à condition que les deux injections soient effectuées au même endroit, au dispensaire de Atuona. Il est à noter que de nombreux jeunes du service militaire adapté (SMA) de Atuona se sont présentés et ont reçu leurs injections.



Au dispensaire, l'accueil des patients est assuré dès leur arrivée où ils sont informés du déroulement du protocole et une prise de température est effectuée. Les candidats sont, dans un second temps, invités dans une salle de soins ou l'injection est pratiquée après un bref questionnaire effectué par le personnel médical. Le vaccin injecté est de marque Pfizer et les effets secondaires restent rares. Après la piqûre une carte de vaccination est remise aux patients qui peuvent ainsi attester qu'ils ont bien été vaccinés.

À ce jour, aucun cas n'est recensé sur l'île mais l'inquiétude demeure avec l'arrivée prochaine des touristes, ce qui ravit les pensions de famille et restaurateurs, mais qui inquiète aussi la population.