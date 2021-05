​La salle omnisports Mahiri de Rangiroa a fait peau neuve

Rangiroa, le 28 mai 2021 – Le village de Tiputa était en effervescence lors de l’inauguration hier de leur salle omnisports rénovée. Des jeux inter-îles sont venus marquer cet événement.



Ce jeudi 27 mai, le maire de la commune de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, et son conseil ont eu l’honneur d'inaugurer la salle omnisports rénovée du village de Tiputa construite en 1994. Après tant d'années, un rafraîchissement était nécessaire et il aura fallu pas moins de 6 mois de travaux pour effectuer ce lifting. L’édification de cette salle, dénommée Mahiri a longtemps fait le bonheur de nombreux habitants et a surtout répondu à un besoin des scolaires et des associations pour l’organisation de manifestations sportives, de jeunesse ou encore culturelles.



D’ailleurs, durant cette journée, les délégations sportives des îles de Tikehau , Mataiva, Makatea et Kaukura ont fait également le déplacement afin d’assister à l’inauguration et surtout participer aux jeux organisés pour l'occasion par le comité de la jeunesse et des sports avec la commune.