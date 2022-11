​La saison des pluies sera sèche

Tahiti, le 4 novembre 2022 – Alors que la dernière saison chaude avait déjà été marquée par une sécheresse généralisée sur toute la Polynésie française, malgré des pluies diluviennes en janvier sur la Société, Météo France annonce que la saison des pluies 2022-2023 sera de nouveau frappée par un épisode sec similaire. Ce phénomène touchera notamment les Marquises, la Société et les Tuamotu-nord. Le risque cyclonique reste quant à lui peu élevé.



La traditionnelle conférence de presse destinée à dresser le bilan de la saison chaude/saison des pluies passée et à dresser les perspectives de celle à venir s'est déroulée vendredi matin dans les locaux de de l'antenne interrégionale de Météo France à Faa'a. Pour la saison chaude 2021-2022, l'organisme retient deux évènements : la sécheresse généralisée sur toute la Polynésie et les pluies diluviennes qui ont frappé la Société du 12 au 15 janvier dernier avec des records de pluies enregistrés à Papenoo et Huahine.



Pour la saison chaude 2022-2023, la responsable de la division étude et climatologie, Victoire Laurent, explique que le risque cyclonique demeure peu élevé : "Nous allons être dans la continuité du phénomène La Niña qui perdure depuis deux ans. En termes d'impacts sur l'activité cyclonique, nous allons retrouver ce que l'on avait prévu l'année dernière, c’est-à-dire de voir un risque cyclonique quasi nul sur les Marquises, faible au niveau de la Société et des Tuamotu-nord. Au niveau des Australes des Tuamotu du sud et des Gambier, nous avons mis un risque modéré d'avoir au moins un phénomène nommé sur cette zone."

​Les Marquises en premières ligne En revanche, la sécheresse généralisée constatée lors de la précédente saison chaude va perdurer, précise Victoire Laurent : "À cause du phénomène La Niña, nous allons continuer à vivre une saison où il y aura des pluies déficitaires, notamment sur les Marquises, la Société, les Tuamotu-nord, voire sur les Gambier, et des pluies excédentaires sur les Australes. Nous allons surtout observer cela en première partie de saison, de novembre à janvier, et cela risque malheureusement de se poursuivre en février mars avril pour les Marquises."



Lors de cette conférence de presse, le directeur de la sécurité civile, le colonel Lecoq, a tout de même tenu à faire une piqure de rappel sur la marche à suivre en cas de cyclone. "Les derniers cyclones sont lointains et les souvenirs s'étiolent, mais la Polynésie française a déjà été touchée et elle le sera de nouveau". Il convient donc de rappeler qu'en cas d'alerte rouge, il est nécessaire de renforcer les ouvertures de son domicile, de rentrer les objets, de protéger les vêtements, la nourriture et les médicaments, de couper l'électricité, d'éteindre les flammes nues et le gaz et d'écouter les informations à la radio. Rappelons enfin que les personnes qui reçoivent des soins à domicile nécessitant d'avoir accès à l'électricité doivent se signaler à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass).

Probabilité du risque cyclonique pour la saison 2022-2023.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 4 Novembre 2022 à 11:52 | Lu 359 fois