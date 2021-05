​La route du collège de Paopao enfin bétonnée

Moorea, le 23 mai 2021 - Après plusieurs dizaines d’années d'attente de la part de la population de Paopao à Moorea, la route dite "du collège", qui longe la servitude Teharuru sera enfin bétonnée au mois de juin prochain. Dans son état actuel, elle était impraticable par temps de pluie.



Après plusieurs années d’attente de la part de la population de Paopao, la route dite "du collège", qui débute en face du collège et qui longe la servitude Teharuru (qui mène au fond de la vallée de Paopao), sera enfin reconstruite. La municipalité a en effet pour projet, au moins de juin prochain, de procéder aux travaux de bétonnage de cette route, sur quelques centaines de mètres, ainsi qu’à l’installation de tuyaux d’alimentation en eau et de drainage. Le coût total du projet est de 56 millions de Fcfp.



Une réunion d’information entre la municipalité et les propriétaires de terres (cette route est tracée sur une partie de leur propriété) a eu lieu vendredi à la salle omnisports de Paopao. L’objectif pour les élus de Paopao était d’une part, d’informer quelques familles de la vallée et d’autre part, d’obtenir leur accord. "On aurait pu avoir les autorisations nécessaires pour démarrer les travaux, mais notre but n’est pas de venir imposer ce projet. On a vraiment voulu demander d’abord l’avis de la population. Certaines familles sont inquiètes tandis que d’autres nous demandent pourquoi on ne rénove pas d’autres routes au lieu de celle-ci. Mais tous les propriétaires concernés ont signé", explique Tenahe Sherry, septième adjoint au maire avant d’ajouter "on a voulu en fait faciliter l’accès à la route du collège parce que celle-ci se trouve tout près de l’établissement scolaire. On a aussi en plus, l’appui de la population".



"Il est temps de mener à bien ce projet"



Ces travaux de rénovation, en raison de la difficulté permanente à circuler surtout en période de pluie, sont réclamés depuis plusieurs années aux anciennes équipes municipales, mais ils n’ont jamais été effectués. "Quelques propriétaires se sont toujours obstinés à refuser ces travaux. Mais aujourd’hui, comme l’a dit une maman dans la réunion, ils se disent qu’ils ont des mo’otua et des hina et qu’il est temps de mener à bien ce projet pour le bien de toute la population" ajoute Tenahe Sherry.

Les familles présentes étaient effectivement très satisfaites du projet. "Nous attendions que cette route soit rénovée depuis les années 60! Ce projet est très important pour les générations futures. Nous avons actuellement beaucoup d’enfants au fond de la vallée de Paopao. Certains traversent cette route à pied tandis que d’autres viennent en voiture. Or, cette route est très dégradée. Grâce aux travaux, ces enfants ne marcheront plus dans la boue. Les trajets seront également plus rapides." explique Iotua Metai, un matahiapo du quartier. "Depuis longtemps, nous avions l’habitude de circuler en voiture dans la boue en temps de pluie. Nous sommes donc très contents de ces travaux de bétonnage. Nous avions tout de même demandé à la municipalité de trouver un moyen pour que les véhicules ne circulent pas à grande vitesse en installant des dos d’âne par exemple" a réagi pour sa part Josette Teharuru, une habitante de la vallée.