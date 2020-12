​La relève pour les 24 réservistes du CHPF

Tahiti, le 20 décembre 2020 – La relève des 24 infirmiers spécialisés en réanimation de la réserve sanitaire nationale est arrivée vendredi et samedi en Polynésie française. La mission de ces renforts pour le Centre hospitalier est prévue jusqu'au 9 janvier.



Pas moins de 24 infirmiers spécialisés en réanimation de la réserve sanitaire nationale sont arrivés vendredi et samedi en Polynésie française. Leur mission sera d'assurer la relève de leurs collègues arrivés au fenua il y a trois semaines et qui doivent regagner leurs activités professionnelles dans l'hexagone, souligne un communiqué du haut-commissariat diffusé dimanche. Rappelons que c'est le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), en lien avec les autorités de l'Etat et du Pays, qui a sollicité début novembre le renfort de la réserve sanitaire nationale pour soutenir les besoins en personnels hospitaliers. Ainsi, 12 infirmiers réservistes, puis 24, ont été sélectionnés par Santé Publique France pour leur spécialité et leur expérience en service de réanimation et ont été envoyés en Polynésie française. Les 24 nouveaux réservistes prendront leur service lundi matin pour une mission prévue jusqu’au 9 janvier 2021.