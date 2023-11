​La randonneuse retrouvée à la presqu’île

« Magali vient d’être récupérée saine et sauvé par hélicoptère dans la vallée. « Tellement soulagée, merci à tous pour vos soutiens et a toute l’équipe d’intervention déclenchée depuis ce matin. »

C’est par ces quelques mots que la clinique vétérinaire de Pamatai à Faa’a a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux vers 16h45.



Partie marcher seule à la Presqu'île mardi, Magali, 36 ans n'avait plus donné signe de vie. Une vingtaine de gendarmes ainsi que des mūto’i et les pompiers étaient mobilisés pour la retrouver.



Son véhicule avait été retrouvé là où elle l'avait laissé, son téléphone était désormais sur répondeur. Les drones du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie avaient également été engagés dans le cadre de l'enquête ouverte pour disparition inquiétante.