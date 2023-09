​La polyclinique Paofai inaugure son nouveau bloc opératoire

Tahiti, le 10 septembre 2023 - Après plusieurs années de travaux, la Polyclinique privée Paofai dispose désormais d’un bloc opératoire entièrement réaménagé et modernisé.



Taivini Teai, ministre de l'Agriculture en tant que représentant du président Brotherson, a inauguré ce samedi 9 septembre, le nouveau bloc opératoire de la clinique de Paofai en présence de Claude Drago, directeur général de l’établissement privé de santé et de son personnel médical.



La Polyclinique de Paofai a réaménagé ces espaces afin d’optimiser l’accueil de ses patients. Après 600 millions de francs d’investissements, l’établissement propose un bloc modernisé. Les quatre blocs opératoires et la salle de réveil sont plus spacieux afin de proposer aux patients, un meilleur confort. La structure s’est dotée d’un nouveau groupe électrogène pour garantir la continuité du service. Les travaux se sont achevés vers la mi-août dernier.



Depuis 2019, les travaux ont consisté en la mise en place d'un plafond filtrant, d'un dispositif de surpression, et surtout la création d'une salle opératoire avec un bras d'anesthésie et un bras chirurgical, et d'une salle opératoire équipée d'un Surgicube qui permet d'alterner les interventions chirurgicales légères et la chirurgie ophtalmique. Une zone de travail où la stérilité est garantie.