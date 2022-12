​La police met en garde sur les arnaques sur internet

Tahiti, le 26 décembre 2022 – Dans un post diffusé sur sa page Facebook, la direction territoriale de la police nationale rappelle qu'avec les fêtes de fin d'année, "les risques d'arnaques sur internet sont d'autant plus d'actualité" et appelle à la vigilance des usagers du web.



En cette période de fêtes de fin d'année, la direction territoriale de la police nationale (DTPN) invite les internautes à faire preuve d'une grande vigilance car "les risques d'arnaques sur internet sont d'autant plus d'actualité". Dans un post diffusé sur sa page Facebook, elle indique que son "spécialiste en cybercriminalité" recommande notamment d'être particulièrement prudent sur les "faux ordres de virements internationaux".



L'escroquerie aux faux ordres de virement (FOVI) est un type d'escroquerie qui consiste, par persuasion, menaces ou pressions, à amener une victime à réaliser un virement de fonds non planifié. Il peut s'agir d'une "arnaque au président" – la demande est présentée comme émanant d'un dirigeant et ayant un caractère urgent et confidentiel – ou de l'usurpation de l'identité d'un fournisseur pour communiquer de nouvelles coordonnées bancaires sur lesquelles il faut faire un nouveau virement. Ces escroqueries sont pour la plupart réalisées par mail ou téléphone.



Si vous êtes victime d'une FOVI, il faut identifier les virements frauduleux, demander la suspension du virement, alerter votre banque et conserver les preuves.