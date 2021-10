​La piste du lac Vaihiria au tunnel reliant la Papenoo fermée pour travaux

Tahiti, le 30 septembre 2021 – Marama Nui a annoncé jeudi la fermeture pour travaux pendant cinq semaines de la piste menant du déversoir du Lac Vaihiria au tunnel reliant les vallées de Vaihiria et de Papenoo.



Marama Nui, filiale d'EDT en charge de l'hydroélectricité sur l'île de Tahiti, a annoncé jeudi la fermeture pour cinq semaines de la portion de piste allant du déversoir du Lac Vaihiria au tunnel reliant les vallées de Vaihiria et de Papenoo, y compris les week-ends et les jours fériés. Une fermeture à compter du lundi 4 octobre et jusqu'au vendredi 5 novembre causée par des travaux "d'amélioration et de sécurisation" d'une portion de piste sur une longueur de 160 mètres linéaires, située en amont du déversoir du lac à 500 mètres d’altitude. Le chantier représente un investissement de 25 millions Fcfp de Marama Nui "afin de garantir la sécurité de la piste à son personnel et aux divers usagers".