​La péréquation sur l’électricité est votée

Tahiti, le 10 décembre 2020 - L’assemblée a adopté jeudi une batterie de textes permettant la mise en place d’un dispositif de péréquation visant à uniformiser les prix de l’électricité sur l’ensemble de la Polynésie française. Ce dispositif est annoncé depuis 2015. Il devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2021.



L’assemblée a voté jeudi une série de textes permettant l’instauration en Polynésie française d’un "dispositif de solidarité dans le domaine de l’électricité". L’enjeu est d’uniformiser, avec un volant de +/- 20%, les tarifs facturés aux usagers des 57 réseaux électriques répartis dans les 5 archipels polynésiens. Cette loi du Pays a été adoptée par 47 voix pour. Les élus Tavini se sont abstenus.

Parallèlement, une contribution de solidarité sur l’électricité est créée par le biais d’une seconde loi du Pays. Cette redevance est annoncée entre 6,57 Fcfp et 6,75 Fcfp par kilowattheure (kWh) dès mise œuvre du système de péréquation. Elle est plafonnée par le texte adopté jeudi à 10 Fcfp par kWh. Sur la concession Tahiti-Nord, qui gère 70% de la consommation énergétique polynésienne, cette contribution devrait conduire à un surcoût tarifaire compris entre 1,57 Fcfp et 1,75 Fcfp par kWh, et plafonné à 5 Fcfp. EDT-Engie y facture déjà en effet une contribution de 5 Fcfp pour financer sa péréquation maison. Cette charge demeure mais sera dorénavant fléchée vers un fonds spécial créé par le Pays la semaine dernière pour les besoins de ce système de péréquation. En revanche, dans les 56 réseaux autres que Tahiti-Nord, malgré cette contribution plafonnée à 10 Fcfp par kWh, on devrait observer une diminution notable du prix de l’électricité.

En 2021, une recette fiscale de 4 milliards de Fcfp est attendue pour le financement de la péréquation sur les tarifs de l’électricité en Polynésie française.