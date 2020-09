​La nation rend hommage aux Harkis

Tahiti, le 25 septembre 2020 - Le secrétaire général du haut-commissaire de la République, Éric Requet, a présidé une cérémonie jeudi aux monuments aux Morts de Papeete à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives de la guerre d’Algérie.



Chaque 25 septembre, la République française rend hommage aux anciens harkis et aux membres des formations supplétives qui ont combattu pour la France lors de la guerre d’Algérie. A l’occasion de cette journée nationale d’hommage, le secrétaire général du haut-commissariat, Éric Requet, a présidé jeudi une cérémonie qui s’est déroulée aux Monuments aux Morts, avenue Pouvanaa A Oopa à Papeete. Le ministre de la santé, Jacques Raynal, représentant le président du Pays, la première vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, Sylvana Puhetini, ainsi que la sénatrice Lana Tetuanui, ont également participé à cet hommage national destiné à « redire » aux anciens harkis la « profonde reconnaissance » et la « solidarité » de la France à leur égard.