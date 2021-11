​La "mini" foire agricole jusqu'au 5 décembre

Tahiti, le 28 novembre 2021 – La 35e édition de la foire agricole est organisée cette année du 26 novembre au 5 décembre dans un format réduit en raison de la crise sanitaire sur le site d'exposition de Outumaoro et dans les jardins de la mairie de Punaauia.



La traditionnelle foire agricole s'est ouverte vendredi pour dix jours sur les sites d'exposition de Outumaoro et des jardins de la mairie de Punaauia. Une 35e édition marquée par la crise Covid et organisée en format "réduit" cette année. Il n'empêche, l'événement reste un "rendez-vous incontournable du calendrier des manifestations du Pays" ont souligné vendredi matin les autorités présentes pour son inauguration. Le ministre de l'Agriculture Tearii Alpha, l'administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-vent Guy Fitzer et le président de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire Thomas Moutame étaient en effet présents vendredi à Outumaoro devant les 84 exposants réunis sur place. "À l’heure où la 'malbouffe' impacte la santé des polynésiens au plus au point, le Pays est convaincu que le développement du secteur primaire est une solution évidente et que le 'manger local' doit être un choix affirmé, valorisé et soutenu, afin de garantir la sécurité et l’autonomie alimentaire du territoire", a précisé le Pays dans un communiqué. La mini foire agricole restera ouverte jusqu'au dimanche 5 décembre prochain. Mais à compter du 1er décembre, son accès sera soumis à la présentation du Pass sanitaire pour tous les visiteurs de plus de 12 ans.