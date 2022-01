​La judokate Clarisse Agbegnenou reçue à la présidence

Tahiti, le 12 janvier 2022 – La judokate Clarisse Agbegnenou, double médaillée d'or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, a été reçue mercredi par le président Édouard Fritch. En décembre dernier à Pirae, la jeune femme avait animé plusieurs stages d'entraînement destinés aux jeunes judokas polynésiens.



Une médaille d'argent olympique, deux médailles d'or remportées en individuel et par équipe aux JO de Tokyo, cinq médailles d'or aux championnats du monde et cinq titres européens : c'est une judokate française au palmarès impressionnant qui a été reçue mercredi à la présidence. Clarisse Agbegnenou a en effet été félicitée par Édouard Fritch qui a tenu à la remercier de sa visite et d'avoir, en décembre dernier, participé à différents stages d'entraînement destinés aux jeunes judokas polynésiens à Pirae.