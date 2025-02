​La grippe s’installe au Fenua

Tahiti le 3 février 2025. L’alerte donnée sur le risque d’épidémie imminente début janvier est maintenant confirmée par le bureau de la veille sanitaire dans sa publication de ce lundi, avec une épidémie débutée de grippe saisonnière fin janvier.





La semaine dernière, 53 nouveaux cas au total ont été confirmés par les laboratoires du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de l’Institut Louis Malardé (ILM). Le taux de positivité est de 30% et 21 ont été hospitalisés (dont 19 au CHPF).



De plus, les appels au centre 15 pour motif de syndrome grippal ont nettement augmenté dans la même période.



Les types viraux identifiés sont pour l’instant A(H1N1) et B, mais il est attendu que la souche A(H3N2) circulant en métropole s’ajoute aux virus épidémiques dans le pays.



Compte tenu de ces premiers chiffres sur le territoire et de la sévérité marquée de l’épidémie dans l’Hexagone, avec une activité hospitalière importante, il est anticipé une pression importante sur l’offre de soins.



Il est donc essentiel que la population ciblée par la campagne vaccinale se fasse vacciner (personnes âgées de plus de 60 ans, femmes enceintes, personnes souffrant d’obésité, en longue maladie ainsi que les professionnels de santé et du tourisme (aérien et maritime)). Pour ces personnes, la vaccination est gratuite.