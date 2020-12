​La grève débute chez Marina Express

Tahiti, le 23 décembre 2020 – Les dernières négociations entre la confédération O oe to oe Rima et la direction du magasin Marina Express à Punaauia n'ont rien donné mardi soir. La grève a débuté mercredi matin.



Et de trois. Après Océania et Carrefour, l'enseigne Marina Express à Punaauia est également entrée en grève mercredi matin à l'appel de la confédération O oe to oe Rima. Les dernières négociations menées mardi soir n'ont pas permis d'aboutir sur un accord. Des discussions avaient déjà eu lieu lundi après-midi. "Marina Taina, il y a eu des accords passés à l'époque. Mais depuis le changement de direction, il n'y a plus de discussion", expliquait en début de semaine le secrétaire général de O oe to oe Rima, Atonia Teriinohorai. "Il y a des questions de polyvalence des employés, de conditions de versement de primes." Mercredi matin, une dizaine d'employés ont organisé un piquet de grève devant le magasin.