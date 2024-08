​La galère des passagers French Bee à San Francisco

Tahiti le 20 août 2024. Des passagers French Bee sont bloqués depuis plusieurs heures à San Francisco, sans autre aide de la compagnie qu'un mail envoyé. La colère est assez vive sur place.





Après les turbulences sociales dans le trafic aérien, voilà que French Bee est victimes de turbulences dans ses vols.

Une floppée de mécontentements sont remontés depuis quelques heures alors qu’un vol au départ de Papeete vers Paris, avec transit à San Francisco, vire au parcours du galérien.





Parti lundi soir, le vol s’est bien déroulé jusque San Francisco. Au moment de repartir, alors que les passagers sont déjà dans l’avion, tout le monde est descendu. « On embarque pour Paris, 30 minutes plus tard on nous annonce que l’appareil a un problème », explique un internaute. « Pas de soucis, ce sont des choses qui arrivent. On nous demande de débarquer, pas de soucis Deux heures d’attente dans une salle pour qu’on nous annonce que le vol est suspendu. Ok ça se comprend mieux vaut laisser un appareil ayant besoin d’une maintenance au sol que survoler », explique calmement un client avant que la température ne monte.





Pas d’hôtels, pas de solution, et un mail envoyé aux passagers qui ont les moyens de se connecter expliquant que c’est aux passagers eux-mêmes de se débrouiller pour trouver un logement. Personne ne vient expliquer la situation aux voyageurs bloqués pour qui, faute de moyens de paiement adéquat, sont alors condamnés à dormir dans le hall de l’aéroport.





« Depuis hier, nous n’avons reçu aucune information ou assistance de la part de la compagnie aérienne. Nos cartes bancaires ne fonctionnent pas aux États-Unis, ce qui nous a empêchés de nous nourrir depuis hier midi. De plus, nous avons dû passer la nuit à l’aéroport sans hébergement adéquat ni mise à jour sur notre vol ou notre réclamation », explique un autre voyageur dans un message envoyé à Tahiti Infos.





Une galère voyageant rarement seule, dans le mail envoyé par la compagnie, les passagers provenant de Tahiti ont appris que leurs bagages ne pourraient pas être débarqués. Ceux qui y ont rangé leurs moyens de paiement sont donc sans le sou, sans hébergement, et sans indication sur leur prochain départ.