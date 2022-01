​La future navette maritime Moorea-Maiao livrée en mai

Tahiti, le 24 janvier 2022 – Une délégation menée par le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, a visité le chantier naval de Taravao afin de voir l'avancée des travaux de construction de la future navette de la commune. Elle sera livrée en mai et permettra de mieux assurer les liaisons maritimes entre Moorea et Maiao, distantes de 75 km.



Le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, accompagné de la chargée de mission DGS Karen Mou, et de la directrice des ressources et des moyens Brenda Leaou ainsi que de l'administrateur, Guy Fitzer, s’est rendu jeudi sur le chantier naval de construction de Taravao à Tahiti, comme l'a annoncé lundi le haut-commissariat dans un communiqué.



Leur visite avait pour but de constater l’avancée des travaux de la construction de la navette de transport maritime Moorea-Maiao qui sera livrée mai 2022. Elle permettra d'assurer de meilleures liaisons maritimes entre Moorea et Maiao, distantes d'environ 75 km. La navette disposera d'une capacité de 30 passagers et pourra transporter 1,5 tonne de fret.



Elle participera au désenclavement de la population de Maiao en assurant notamment le transport des élèves, les liaisons sanitaires et les Evasan, le ravitaillement en aliments et matériaux. Elle contribuera par ailleurs au développement économique de l’île à travers un potentiel tourisme journalier.



L'État a contribué à l'achat du navire auprès de la commune en subventionnant 30 % de l’investissement total, soit près 116 millions de Fcfp.