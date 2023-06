​La fréquentation touristique a son plus haut niveau

Tahiti le 31 mai 2023. La fréquentation touristique continue de battre des records et annonce une année 2023 encore supérieure à celle de 2019, une référence avant la crise covid.



Au mois de mars 2023, la fréquentation touristique de la Polynésie française est de 22 455 touristes, soit 20% de touristes de plus qu’en mars 2019, note l'Institut de la Statistique de Polynésie française. Le poids de la clientèle originaire d’Amérique du Nord continue de croître pour représenter 61% des effectifs du mois, contre 54 % avant la crise du Covid. L’hébergement marchand et non marchand enregistre une hausse de leur clientèle grâce à la progression des principaux marchés émetteurs, conjuguée à une durée moyenne de séjour plus élevée qu’en 2019 (14,2 jours contre 13,2). Les nuitées touristiques augmentent de 29% par rapport à la même période en 2019.



Cette fréquentation importante pour un mois de mars, alors que la clientèle asiatique est toujours absente, s’explique essentiellement par l’arrivée de la clientèle nord- américaine toujours plus nombreuse (34% de touristes de plus qu’en mars 2019). Ce marché représente 61% de la fréquentation totale du mois, suivie par la clientèle métropolitaine et ses 22% de parts de marché. La clientèle métropolitaine est également plus nombreuse qu’en 2019 de 44%. La fréquentation touristique de ces deux marchés, qui ensemble représentent 83 % des arrivées touristiques, n’a jamais été aussi élevée (depuis la mise en place d’enquêtes statistiques), ni autant concentrée sur un mois de mars en Polynésie française (73 % de parts de marché en 2019).



L’ensemble des types de tourisme pratiqués en Polynésie française progressent depuis mars 2019, mais c’est la hausse des effectifs terrestres (+ 23 % par rapport à 2019), en contribuant pour 18 points à la croissance, qui porte le rebond de fréquentation. Les effectifs flottants sont en hausse de 9 % par rapport à 2019.



La progression des effectifs terrestres concerne le tourisme marchand (+ 24 % par rapport à 2019) et non marchand (+ 15 % par rapport à 2019). Cette forte croissance de la clientèle terrestre marchande profite à l’ensemble des hébergements terrestres.

Si la durée moyenne de séjour globale reste 1 jour plus élevée qu’en mars 2019, à 14,2 jours, elle recule de 0,4 jour pour le marché nord-américain par rapport à 2019 et progresse sur tous les autres marchés. Au global, 318 000 nuitées ont été consommées ce mois, soit 29 % de plus qu’en mars 2019.

Le revenu moyen par chambre louée (RMC) croît de 4% et s’établit à 52 700 francs. Le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) augmente de 35% à 36 500 francs. En cumul depuis le début de l’année, le CMR est de 64.3 % soit une hausse de 19 points sur un an et de 7 points par rapport à la même période de 2019.

Mercredi 31 Mai 2023