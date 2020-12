​La fréquentation touristique a chuté de -62% en septembre

Tahiti, le 9 décembre 2020 – Les chiffres de la fréquentation touristique se suivent et se ressemblent avec un repli de -62% au mois de septembre 2020, selon les dernières données de l'Institut de la statistique en Polynésie française.



Crise Covid oblige, les chiffres de la fréquentation touristiques sont toujours aussi rudes. Pour le mois de septembre 2020, l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) a annoncé mercredi que 7 680 touristes étaient venus passer des vacances en Polynésie française contre 20 300 en septembre 2019, soit une baisse de 62% des effectifs avec un programme de vols qui correspond à la moitié des vols de septembre 2019. En août, la fréquentation accusait une baisse de -64% par rapport à l'année précédente et en juillet -82%. La clientèle métropolitaine, qui représente 52% des effectifs du mois, est en recul sur un an (-35%) et retrouve presque le niveau de fréquentation de septembre 2017. La baisse est plus marquée sur le marché américain (-50%) qui enregistre la plus faible fréquentation pour un mois de septembre en Polynésie. Ces deux marchés regroupent 90% de la fréquentation de ce mois et contribuent respectivement pour 11 et 15 points à la baisse globale.



Les autres clientèles européennes, toujours pénalisées par les difficultés de transports, sont six fois moins nombreuses qu’en septembre 2019, soit 560 touristes. La contraction du marché européen conjuguée à celle du Pacifique et de l’Asie en raison de l’absence de rotations aériennes, contribue pour 36 points à la baisse mensuelle. Par rapport à septembre 2019, le nombre de vols (61 vols) baisse de moitié et de 16 % entre août et septembre 2020 sous l’effet de saisonnalité (- 15 % en 2019). Ainsi, avec une fréquentation touristique qui recule moins cette année (-2 % contre -7 % en 2019), le nombre de touristes par vol s’améliore. La baisse de la fréquentation concerne tous les types de tourisme, flottant, ou terrestre, marchand ou non marchand, de la même façon. Ainsi, comme en 2019, la répartition des effectifs accueillis se fait à 78 % pour l’hébergement terrestre marchand, 10 % pour le non marchand et 12 % pour l’hébergement flottant. Chacun perd deux tiers de la fréquentation de l’année passée