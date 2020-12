​La fréquentation touristique à -58% en octobre

Tahiti, le 13 décembre 2020 – Après -82% en juillet, -64% en août et -62% en septembre, la fréquentation touristique enregistre une baisse de -58% en octobre 2020 par rapport à octobre 2019, a annoncé samedi l'institut de la statistique en Polynésie française.



Quelques jours après les chiffres du mois de septembre, l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) a publié samedi les résultats d'octobre sur la fréquentation touristique en Polynésie française. Des chiffres qui chutent de -58% par rapport aux résultats d'octobre 2019, après des baisses de -82% en juillet, -64% en août et -62% en septembre. Selon le point de conjoncture de l'institut, en octobre 2020, 8 976 touristes sont venus passer des vacances en Polynésie française contre 21 170 en octobre 2019. Néanmoins, octobre constitue la plus forte affluence depuis la reprise du tourisme en juillet.



Les marchés européen et nord-américain contribuent respectivement à la baisse de fréquentation pour 12,6 points et 17,9 points, la métropole pour 10,1 points. La fréquentation métropolitaine diminue de 33% sur chaque type d’hébergement. Pour la clientèle nord-américaine, la croisière est le secteur où la baisse est la plus prononcée (-80 %), puis la diminution est de -49% pour le terrestre non marchand et de -42% pour le terrestre marchand. Chez les touristes européens, l’hébergement terrestre marchand supporte la plus forte baisse (-87%), puis la croisière (-65%) et le secteur non marchand (-46%). Par rapport à octobre 2019, la fréquentation diminue de 12 000 touristes : le secteur terrestre payant perd 8 500 touristes, la croisière 2 500 et le secteur non marchand 1 100.