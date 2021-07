​La formation agricole cartonne à Taha'a

Taha'a, le 5 juillet 2021 - Joel Hahe, ancien agent du SDR et également tavana de la commune associée de Poutoru. a dispensé jeudi dernier à Ruutia-Tiva la troisième journée de formation agricole.



Joel Hahe, à la retraite aujourd’hui, est engagé depuis toujours dans le secteur de l’agriculture. Il a tenu à mettre à disposition de la population de Taha’a, en faisant grâce de son temps, son savoir-faire et ses compétences. Cette formation s’est d’abord tenue dans la commune associée de Vaitoare le 15 juin, organisée par son tavana Teumere Atger-Hoi, puis sur la commune de Iripau - Patio le 25 juin et enfin sur la commune de Ruutia jeudi dernier à l'initiative de son tavana Teraiarue Tevahiarii en faveur des « CAE et des CIS ». Les principaux thèmes visés pour cette première session de 15 personnes ont été les techniques de base de multiplication - le semi, le bouturage et le marcottage. C’est avec beaucoup de satisfaction que ces premiers chanceux ont suivi cette première formation. Il est prévu d’autres sessions dans les jours et mois à venir sur d’autres thèmes qui se veulent complémentaires. De nombreuses personnes se sont déjà inscrites, preuve du succès de la formule.