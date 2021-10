​La dermatite du surfeur touche la côte ouest

Tahiti, le 21 octobre 2021 - Le Bureau de veille sanitaire prévient les baigneurs de la côte ouest que des cas de dermatite du surfeur lui ont été signalés depuis mercredi.



Le Bureau de veille sanitaire fait part de signalements de médecins ayant reçu en consultation des personnes pour des cas de dermatite du surfeur, une éruption prurigineuse (apparition de boutons et démangeaisons) du thorax et de la racine des cuisses, sans fièvre. Les lésions sont présentes notamment sous les maillots de bain et les lycras. L’évolution est favorable en quelques jours. Les zones concernées sont pour l’instant localisées sur la côte ouest, notamment de Punaauia à Paea. Ce phénomène est récurrent depuis plusieurs années à la même période (saison chaude et absence de pluie).



Les premiers symptômes apparaissent pendant la baignade, sous la forme de picotements des zones du corps concernées. Cette dermatite est probablement causée par les toxines d’un micro-organisme (larves de méduses ou d’anémones).



La Direction de la santé conseille : d'éviter de se baigner dans ces zones

En cas de dermatite (picotements pendant la baignade) : retirer immédiatement le maillot/lycra

se rincer à l’eau de mer ailleurs que dans la zone (éviter de se rincer à l’eau douce)

se sécher en tamponnant légèrement, ne pas frotter

se rincer au vinaigre dilué ou appliquer de l’alcool à 70°

laver le maillot/lycra en machine

En cas d'apparition d'une éruption : consulter un médecin en cas de démangeaisons importantes, de fièvre ou de lésions présentant du pus.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 21 Octobre 2021 à 19:40 | Lu 217 fois