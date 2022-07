​La der' de Pi'i Fenua ce week-end

Tahiti, le 28 juillet 2022 – Après la représentation annulée dimanche dernier en raison de la pluie, la dernière de Pi'i Fenua – L'appel de la terre – du groupe Tahiti ia Rurutu Noa se tiendra samedi sur le marae Arahurahu à Paea.



Dirigés par Olivier Lenoir, les artistes de la troupe Tahiti ia Rurutu Noa retrouveront leur public une dernière fois ce samedi 30 juillet sur les espaces du marae Arahurahu à Paea. Spectacle superbe et héroïque, Pi'i fenua ou L'appel de la terre a déjà connu trois représentations les 16, 17 et 23 juillet, avant d'être annulé en raison des fortes pluies dimanche 24 juillet. Les artistes et les spectateurs quittaient d'ailleurs les tribunes sous de véritables trombes d'eau, lorsque le pupu himene du groupe s'est mis à chanter spontanément, avant d'être rapidement entouré des spectateurs émus et reconnaissants.



Écrite par Mirose Paia, l'histoire de Pi'i fenua s'approche d'une tragédie grecque. Elle conte l'histoire de deux frères Arii que le destin mène d'une guerre sans merci à la paix des braves.

​Pratique :



* Les spectateurs de la représentation annulée du dimanche 24 juillet peuvent se faire rembourser à l'adresse Dernière représentation samedi 30 juillet à 15h45, marae Arahurahu à Paea. Billets en vente au tarif unique de 2 000 Fcfp, à Radio 1 à Fare ute ou sur ticket-pacific.pf.* Les spectateurs de la représentation annulée du dimanche 24 juillet peuvent se faire rembourser à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 40 43 41 00 (8h-17h avec fermeture entre 12h et 13h). Ils peuvent également, aux mêmes adresses, échanger leurs billets en cas de places restantes pour le spectacle du 30 juillet.

le Jeudi 28 Juillet 2022 à 15:34 | Lu 414 fois