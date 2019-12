​La défisc’ nationale accordée pour 63 autobus

Tahiti, le 23 décembre 2019 - La société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT) a reçu l’agrément de Bercy pour l’acquisition de 63 autobus et une aide en défiscalisation de 329,5 millions de Fcfp.



Un agrément pour la défiscalisation de l’investissement nécessaire à l’achat de 63 bus a été accordé en fin de semaine dernière par Bercy à la société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT). Le coût de l’investissement agréé par l’Etat est de 732,3 millions de Fcfp pour une aide fiscale consentie de 329,5 millions de Fcfp (45%).



Cette première tranche d’acquisition de 63 autobus et de leur équipement agréée par Bercy pour une défiscalisation, s’inscrit dans un projet global d’achat de 240 bus à l’horizon 2021.



La société RTCT est délégataire de service public pour le transport collectif à Tahiti jusqu’en 2034. Elle s’est engagée conventionnellement à mettre en service 112 autobus dédiés au transport régulier et 128 pour le transport scolaire, sur l’île de Tahiti. 50 bus ont déjà été mis en circulation depuis février dernier par le délégataire, dont une vingtaine pour le transport scolaire à la Presqu’île et 20 modèles 100% électriques destinés à desservir l'agglomération de Papeete. Un investissement de 3,4 milliards Fcfp est prévu par RTCT pour l’acquisition de 240 bus, dont une part en défiscalisation.



Outre l’amélioration du service à l’usager, ce programme d’investissement doit permettre de maintenir 200 emplois directs et de créer 40 emplois nouveaux de chauffeurs de bus.



Le délégataire s’est engagé à doté ses véhicules d’un outil moderne de contrôle et de supervision informatique du réseau de transport en commun. Cela lui permet notamment la géolocalisation des autobus en fonction. Ce système développé pour la régulation en temps réel de l'exploitation du réseau, la gestion de l'information aux usagers et le contrôle des billetteries embarquées, doit aussi permettre de diffuser une information en temps réel accessible par les usagers sur smartphone, au moyen d’une application dédiée.