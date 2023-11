​La concurrence se renforce dans le Pacifique

Tahiti, le 7 novembre 2023 - L’Autorité polynésienne de la concurrence a participé à la création de PINCCER, un réseau rassemblant les autorités nationales et territoriales du Pacifique. Celui-ci doit notamment leur permettre de parler d’une seule voix dans la région.



L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a participé aux côtés de ses homologues du Pacifique, à la création du “Pacific Island Network of Competition Consumer and Economic Regulators” (PINCCER). Ce réseau rassemble les autorités nationales et territoriales du Pacifique. L’APC figure parmi les membres fondateurs avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Kiribati, les îles Salomon, Fidji, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Samoa, le royaume de Tonga, les îles Cook et le Vanuatu.



Ces autorités sont confrontées à des problématiques similaires dans l’exercice de leurs missions, telles que les contraintes liées à l’insularité, l’étroitesse des marchés ou la cherté de la vie. Le réseau PINCCER a vocation à accroître les capacités des autorités de la concurrence en leur permettant de parler d’une seule voix dans la région Pacifique et en leur fournissant un forum d’échanges dédié à la promotion de la concurrence sur les marchés qu’elles doivent réguler, notamment sur des sujets essentiels et communs tels que la concurrence, la régulation et la protection des consommateurs.



Cette initiative régionale permettra également l'élaboration d'une législation autonome complète pour les autres pays du Forum des îles du Pacifique (FIP) afin de lutter plus efficacement contre la vie chère, au bénéfice des consommateurs. Ce réseau travaillera aussi à la réalisation d’objectifs de développement durable (ODD) en promouvant une croissance économique soutenue, inclusive et durable dans la région. Enfin, il soutiendra les objectifs de coordination, d'harmonisation et d'intégration administrative, juridique et institutionnelle du Cadre pour le régionalisme du Pacifique.