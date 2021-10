​La commission d'ouverture des archives nucléaires installée

Tahiti, le 6 octobre 2021 – Le Pays a annoncé l'installation mardi de la commission interministérielle en charge de l’ouverture des archives des essais nucléaires, évoquée lors de la table ronde ces derniers mois à Paris.



La commission interministérielle en charge de l’ouverture des archives des essais nucléaires, annoncée lors de la table ronde "Reko Tika" et par le Président de la République Emmanuel Macron lors de sa récente visite en Polynésie, a été installée mardi par la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a annoncé mercredi la présidence dans un communiqué. La Polynésie est représentée au sein de cette commission nationale par la cheffe du service de la délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN), Yolande Vernaudon, et l'inspectrice pédagogique, pilote du chantier "enseigner le fait nucléaire" du ministère de l'Education et du vice-rectorat, Yvette Tommasini.