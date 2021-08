​La cloche a sonné pour 1 500 écoliers marquisiens

Nuku Hiva, le 11 août 2021 - Un peu plus de 1 500 enfants ont effectué leur rentrée scolaire hier matin sur l’ensemble des six îles que compte l’archipel marquisien. Selon les consignes ministérielles, la rentrée s’est adaptée à la crise sanitaire. Enseignement bilingue et dispositif passerelle seront au programme de cette nouvelle année.



À l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, les équipes éducatives des cinq écoles de la capitale administrative des Marquises, Nuku Hiva, étaient sur le pied de guerre hier dès 7 heures du matin pour accueillir les enfants dans le respect des gestes barrières.

À l’école publique Patoa de Taiohae, dirigée par Mireille Tevaria, ce sont 195 élèves qui ont découvert leur nouvelle salle de classe et leur nouvel enseignant. Cette année, du fait de la crise sanitaire et selon les consignes du ministère de l’éducation, les familles devaient rester à l’extérieur de l’école. “En effet, explique Mireille Tevaria, nous avons informé les parents du fait qu’ils devaient rester à l’extérieur. Ceci, à l’exception des parents des nouveaux élèves de l’école. En cas de besoin il est tout de même possible de faire entrer un petit groupe de maximum dix parents sous le préau de l’école, mais en aucun cas dans les salles de classe. Les parents ont très bien compris ces mesures qui vivent à protéger les enfants et leurs enseignants.”