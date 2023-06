​La brasserie de Tahiti souhaite reprendre les "Happy Market" et Hyper U Pirae

Tahiti, le 20 juin 2023 - La Brasserie de Tahiti se lance dans le commerce général et souhaite acquérir les magasins “Happy Market” et Hyper U Pirae.



Le groupe Martin continue de multiplier ses volontés d'acquisitions. La semaine dernière, l’Autorité polynésienne de la concurrence donnait un avis favorable à l'acquisition par une de ses filiales, la SAS Société de navigation polynésienne, de la société Transport maritime des Tuamotu-ouest (TMTO).



Mardi 20 juin, cette même autorité de la concurrence publiait deux notifications préalables de concentration sur son site. La première au sujet de la reprise de la société Toa Distribution, qui détient le magasin Happy Market de Faa'a, la société de gestion d'approvisionnement et de marketing ainsi que la société immobilière Ofai par la Brasserie de Tahiti.



L’opération consiste en la prise de contrôle exclusif, par la société Brasserie de Tahiti, de la société Toa distribution, qui exploite le supermarché sous enseigne “Happy Market – Partenaire Intermarché” à Faa’a, de la société GAM, qui détient une autorisation de l’Autorité polynésienne de la concurrence pour l’ouverture et l’exploitation du supermarché sous enseigne “Happy Market – Partenaire Intermarché” dans la commune associée de Te’avaro (Moorea), et de la SCI Ofai, qui est propriétaire des deux parcelles de terre à Te’avaro (Moorea) destinées à accueillir ledit supermarché.



La seconde est la prise en main de l’intégralité des actions de la société SDEC, qui détient et exploite un magasin de commerce de détail sous l’enseigne Hyper U situé à Pirae.



Les personnes intéressées par les conséquences de cette reprise sont invitées à faire connaître leurs observations auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence au plus tard le mardi 26 juin 2023.



La Brasserie est déjà au capital de nombreuses filiales dans lesquelles elle détient des participations contrôlantes comme la société Service distribution assistance, Jus de fruits de Moorea, Manutea Tahiti, Plastiserd – qui détient elle-même Tahiti Access, Tahiti Sign et Polynésie Froid –, La Cave de Tahiti, Morgan Vernex, Tahiti Easy Drink, Pearl Resorts of Tahiti, Hinano Hawaii Inc., Polynesian Life Style, les sociétés civiles Teporifaaite et Hinarue 2, et la société d’assistance et de services internes (SASI).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 20 Juin 2023 à 18:11 | Lu 559 fois