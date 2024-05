​La bibliotheque Te fare moemoea à l’heure japonaise

Bora Bora, le 22mai 2024 - La bibliothèque associative de Bora Bora organise un vendredi par mois un atelier manuel et culturel, ouvert à tous. Ce mois-ci c’est le Japon qui a été mis à l’honneur : un véritable voyage au Pays du Soleil Levant a été proposé aux participants, en particulier aux enfants, venus nombreux pour l’occasion.





Maki et Chiho sont japonaises. Elles viennent à Bora Bora depuis environ 20 ans. À l’invitation des bénévoles de l’association Te Fare Moemoea, qui gère la bibliothèque, elles ont accepté de partager leur culture avec les habitants de Bora Bora, lors d’un après-midi convivial. Profitant de la présence de Yukimi et Masa, des amis japonais visiteurs réguliers de la Perle du Pacifique et fins connaisseurs des traditions de leur pays, elles ont proposé de nombreuses activités.



Yukimi a tout d’abord effectué une performance issue du théâtre traditionnel japonais, le kabuki : la danse offerte aux spectateurs célèbre les sakura, les cerisiers célèbres dans le monde entier pour leur floraison. Un moment de grâce très apprécié, en particulier par les enfants.



Les participants ont ensuite été conviés à une véritable immersion dans la culture japonaise : des kimonos et des masques traditionnels ont été mis à leur disposition, afin que chacun puisse découvrir les vêtements emblématiques de ce pays fascinant.

Masa a également proposé une initiation à la pratique du sabre de bois. Cet après-midi de découverte s’est achevé par une cérémonie du thé, auquel chacun des participants a été convié, découvrant ainsi les règles subtiles de cet art japonais, en toute convivialité.



Un beau moment d’échange et d’immersion culturelle, qui se prolongera le 7 juin prochain, lors d’un atelier dédié cette fois à la calligraphie et à la langue nippones.