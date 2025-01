​La Tahiti pro reprend sa place au mois d’août

Tahiti, le 21 janvier 2025 - Après un crochet au mois de mai l’année dernière pour cause d’organisation des épreuves de surf des Jeux olympiques 2024, la Tahiti pro reprend ses droits au mois d’août cette année.





La saison régulière du circuit de surf pro 2025 qui comporte onze manches a été dévoilée mardi par la World surf league (WSL), l’organisation internationale qui régit les compétitions de surf professionnel. Trois étapes se dérouleront en Australie et une seule en Europe



Innovation cette année : la finale des playoffs se déroulera à Fidji sur le spot de Cloudbreak, et non plus à Trestles aux États-Unis.



La saison débute dès la semaine prochaine avec la première étape le 27 janvier sur le spot de Pipeline sur North Shore de Oahu à Hawaii. Ce sera la première compétition officielle pour Vahine Fierro dans la course au titre chez les pros. La Tahiti Pro du 7 au 16 août fermera la marche de cette saison et les surfeurs iront chercher les derniers points qui leur permettront d’accéder à la finale de Fidji.



À noter que cette année, une épreuve de la WSL se déroulera sur une vague artificielle à Abu Dhabi sur l’île de Al Hudayriat aux Émirats arabes unis. Cette vague artificielle a été montée de toute pièce par la société de Kelly Slater (Kelly Slater Wave Company), déjà propriétaire du site de Lemoore, dans la campagne californienne



B.P.



HT

Le tour mondial 2025



1. Hawaii (29 janvier - 8 février)

Lexus Pipe Pro

Spot : Banzai Pipeline / Backdoor, North Shore Oahu

Hommes / Femmes



2. Émirats Arabe Unis (14-16 février)

Abu Dhabi Pro

Spot : Hudayriat Island (vague artificielle)

Hommes / Femmes



3. Portugal (15-25 mars)

Meo Rip Curl Pro Portugal

Spot : Supertubos, Peniche

Hommes / Femmes



4. Salvador (2-12 avril)

Surf City El Salvador Pro

Spot : Punta Roca, La Libertad

Hommes / Femmes



5. Australie (18-28 avril)

Rip Curl Pro Bells Beach

Spot : Bells Beach

Hommes / Femmes



6. Australie (3-13 mai)

Bonsoy Gold Coast Pro

Spot : Snapper Rocks, Coolangatta

Hommes / Femmes



7. Australie (17-27 mai)

Western Australia Margaret River Pro

Spot : Margaret

Hommes / Femmes



8. États-Unis (9-17 juin)

Trestles Pro

Spot : Lower Trestles, San Clemente

Hommes / Femmes



9. Brésil (21-29 juin)

Vivo Rio Pro

Spot : Saquarema

Hommes / Femmes



10. Afrique du Sud (11-20 juillet)

Jbay Open

Spot : Supertubes, Jeffreys Bay

Hommes / Femmes



11. Tahiti (7-16 août)

Tahiti Pro

Spot : Teahupo'o

Hommes / Femmes



Fidji (27 août - 4 septembre)

WSL Finals, Fidji

Cloudbreak

Hommes / Femmes