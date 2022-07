​La Tahiti Pro de retour à Teahupo’o

Tahiti, le 28 juillet 2022 - Annulée en 2020 et 2021 pour cause de pandémie de la Covid, la Tahiti Pro, qui réunit le gratin mondial du surf, fait son grand retour sur le mythique spot de Teahupo’o. L'édition 2022, qui aura lieu du 10 au 21 août, est d’autant plus attendue qu’elle mettra aussi en scène l’élite mondiale féminine. Un Tahitien issu des trials et Vahine Fierro participeront au main event.



La Fédération tahitienne de surf a organisé jeudi une conférence de presse dans les locaux du groupe OPT-Onati à Fare Ute pour y présenter en détail la Tahiti Pro 2022 auquel il faut accoler le nom de la marque Outerknown, principal sponsor de l’événement. Lionel Teihotu, le président de la FTS, et Pascal Luciani, le représentant à Tahiti de la World Surf League, ont exposé à tour de rôle les tenants et aboutissants de la Tahiti Pro 2022. Le nouveau format du circuit mondial a démarré avec 32 surfeurs lors des cinq premières étapes et a été ensuite réduit aux 24 premiers du classement qui seront donc en lice à Teahupo’o. La Tahiti Pro, qui constitue la dixième étape du circuit, est décisive pour qualifier les cinq premiers du classement mondial qui participeront à la phase finale du 8 au 16 septembre à Trestles en Californie. Le même schéma s’applique aux dames qui font leur retour à Teahupo’o après 16 ans d’absence et qui ont entamé le circuit à 24 et ne seront plus que 12 à surfer la fameuse vague de Hava’e.

Tous et toutes attendaient avec impatience ce retour sur la Presqu’île de Tahiti comme le confirme Pascal Luciani : “Je peux vous assurer que le rendez-vous tahitien était très attendu et ils seront beaucoup à viser une grosse performance pour gagner leur place dans le Top 5 du circuit mondial en vue des finales de Trestles. Et puis le retour des féminines donne encore plus de relief à l’événement. Elles sont aujourd’hui beaucoup plus compétitives dans toutes les conditions de surf, elles surfent du gros voire du très gros et je pense qu’elles sont en capacité de surfer la vague de Teahupo’o et d’y produire du beau surf.”



32 Tahitiens aux trials pour une place



Depuis le retrait de Michel Bourez, blessé la saison dernière et qui n’a pas repris la compétition depuis, le classement mondial masculin ne compte plus de Tahitiens. Toutefois, il y aura un surfeur local au main event par le biais des Trials qui auront lieu entre le 5 et 7 août sur une journée de compétition. Par rapport aux éditions passées des Trials qui accueillaient des étrangers, seul des Tahitiens seront en lice cette année. Ils seront 32 au départ et le meilleur d’entre eux rejoindra le maint event. En revanche, pas de trials chez les dames faute de surfeuses locales capables de rivaliser sérieusement avec l’élite mondiale à l’exception de Vahine Fierro qui est qualifiée d’office pour le main event pour que Tahiti soit représentée chez les dames.



Selon les prévisions météos, les conditions devraient être bonnes voire très bonnes pour que la vague de Hava’e soit spectaculaire lors de la Tahiti Pro 2022 et que les artistes du circuit mondial assurent le spectacle à l’image du Brésilien Filipe Toledo et de la Hawaïenne Carissa Moorea, leaders du classement WSL chez les hommes et les femmes. La Fédération tahitienne de surf et son président Lionel Teihotu sont bien évidemment aux anges : “Ce retour de la Tahiti Pro est une excellente nouvelle à commencer pour les surfeurs locaux qui vont se livrer une belle bataille pour décrocher le ticket pour le main event. Mais c’est un événement qui dépasse même le cadre du surf car on sait que la population tahitienne y est très attentive et celle de la Presqu’île en premier lieu. La compétition concerne tous ceux qui gravitent autour de l’organisation de l’événement dont les retombées financières globales ne sont pas négligeables puisqu’elles étaient évaluées à plus de 130 millions de Fcfp en 2019. La Tahiti Pro est une belle opportunité pour le fenua dans différents domaines.”



L’événement constitue en tout cas une superbe vitrine pour Tahiti et peut-être plus encore cette année puisque de grands médias américains tels le New York Times, CNN et NBC se rendront pour la première fois sur le spot de Teahupo’o. La Tahiti Pro va encore élargir son audience.