​La Société repasse en jaune, d'autres pluies attendues

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Météo France a annoncé mardi matin que les îles du Vent repassaient en vigilance jaune pour fortes pluies. Un renforcement des précipitations est attendu mardi après-midi et mercredi.



Météo France a annoncé mardi que les îles du Vent passaient en vigilance jaune pour fortes pluies, tout comme les îles Sous-le-Vent. Tout l'archipel de la Société est donc à présent en vigilance jaune. Une augmentation de la fréquence des pluies aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent est attendue dans mardi en fin d'après-midi et mercredi. Les cumuls de précipitations prévus sont modérés, mais c'est l'état des sols déjà saturés en eau qui explique le passage en vigilance jaune.