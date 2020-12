​La Sainte-Barbe fêtée à Ua Pou

Ua Pou, le 9 décembre 2020 - Vendredi dernier, suivant un protocole simplifié préconisé par le cabinet, les sapeurs-pompiers bénévoles et leurs cadets ont fêté la Sainte-Barbe au collège et au Cetad de Hakahau.



À Hakahau vendredi dernier, c'était la fête de la Sainte Barbe, la patronne des sapeurs. Au collège et au Centre d'Education aux technologies appropriées au développement (Cetad), Dany Capron, le capitaine des pompiers, a commencé la séance en lisant une lettre du colonel Mickaël Lecoq, directeur de la Protection Civile, puis a continué avec un message du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. S’en est suivi l’appel des "morts au feu", "morts en opération" et "morts en service commandé" en cette année 2020, pour terminer sur une minute de silence à observer en leur mémoire.

"C’est pour leur faire prendre conscience de la valeur de leur engagement" explique Dany Capron. "Et aussi à la mémoire de la caporale-cheffe Josette Tetuaearo", sapeur-pompier de la commune de Papara, premier sapeur-pompier de Polynésie française décédée dans l’exercice de ses missions.

Cette année, la Sainte-Barbe commémore la disparition de huit soldats du feu et tous ont une pensée pour le sapeur Loïc Millo, toujours porté disparu à la suite des intempéries dans les Alpes-Maritimes début octobre.



Pour rappel, ce sont pas moins de 30 000 interventions qu’opèrent les soldats du feu chaque année en France et dans les territoires d’Outre-mer, et le contexte actuel de la crise sanitaire due au Covid-19 n’a fait qu’accentuer la pression sur les acteurs de la profession.