​La Polynésie sur la route d'une course à la voile

Tahiti, le 19 octobre 2021 – Papeete sera l'une des huit étapes de la première édition de la course océanique autour du monde "Globe 40 - la Grande Route" qui se déroulera en 2022.



La Polynésie française sera l'une des étapes de la première édition de la course océanique autour du monde "Globe 40 - la Grande Route" qui se déroulera en 2022, sous l'organisation de Sirius Event. La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a reçu, lundi, Manfred Ramspacher, directeur de Sirius Event, et Stéphanie Betz, mandatée par les organisateurs comme référente locale. Le parcours de 30 000 milles compte 8 étapes avec un départ en juin 2022 de Tanger et une arrivée en France, neuf mois plus tard. Après l’étape d’Auckland et avant celle d’Ushuaia, la course s’arrêtera trois semaines à Papeete. Cette étape est la grande nouveauté puisque les courses de grand large rallient habituellement directement Auckland à Ushuaia en naviguant uniquement au sud par l’Antarctique. 12 équipages sont d'ores et déjà inscrits à cette course à la voile autour du monde.



le Mardi 19 Octobre 2021 à 17:08 | Lu 241 fois