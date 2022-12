​La Polynésie signe un record de tourisme en octobre

Tahiti, le 15 décembre 2022 – Avec 23 600 touristes au mois d'octobre 2022 alors que la Polynésie n'avait jamais dépassé la barre des 22 000 touristes sur un tel mois dans son histoire, l'ISPF confirme jeudi les excellentes performances de l'arrière-saison touristique au fenua.



Conjoncturelle ou pas, la fréquentation touristique bat des records en Polynésie française en 2022. Bientôt trois ans après la crise Covid, les chiffres diffusés chaque mois par l'Institut de la statistique (ISPF) livrent depuis la haute saison de juillet/août des records de fréquentation par marchés ou plus généralement en valeur absolue du nombre de touristes à opter pour la destination polynésienne. Jeudi, l'ISPF a diffusé les derniers chiffres du mois d'octobre 2022 en annonçant un chiffre jamais atteint sur un tel mois : 23 600 touristes alors que la barre de 22 000 n'avait jamais été franchie sur un mois d'octobre. C'est 11% de plus qu'avant-crise en octobre 2019. "Ce niveau record de fréquentation s’explique par les retours des touristes sur l’ensemble des grands marchés (hors Asie), par la consommation des séjours annulés en 2020 et 2021 et la forte croissance des arrivées françaises et nord-américaines", explique l'ISPF.



Encore une fois, les clientèles nord-américaines et métropolitaines n'ont jamais été aussi nombreuses. Le retour en force de la croisière explique en partie ces bons chiffres. Et la durée moyenne de séjour reste élevée, mais tend à retrouver ses niveaux d’avant-crise : 16,5 jours contre 15,3 jours en 2019.