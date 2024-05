​La Polynésie française aux côtés de la Nouvelle-Calédonie

Tahiti le 16 mai 2024. Des efforts conjoints de l'Etat et du Pays pour venir en aide à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à Wallis et Futuna, impacté par la fermeture de l'aéroport de Tontouta.



Face aux besoins urgents de la Nouvelle-Calédonie, le Haut-commissariat de la République en Polynésie française réalise plusieurs actions concrètes.



Hier soir, une opération urgente a été menée, grâce au soutien du ministère de la Santé polynésien et à la réactivité des équipes du CHPF, pour mettre à disposition de l’hôpital de Nouméa, une soixantaine de poches de sang.



Un moyen militaire des forces armées en Polynésie française (COMSUP) a été mobilisé immédiatement ainsi qu’une équipe médicale militaire.



Après 10 heures de vol, l’avion est bien arrivé en Nouvelle-Calédonie en fin de matinée (heure de Tahiti).



L’aéroport de La Tontouta étant fermé, Walllis-et-Futuna est également impacté. Cette opération doit permettre donc de réaliser une évacuation sanitaire vers Tahiti pour une urgence médicale en cours de prise en charge à Wallis-et-Futuna.



Le Haut-commissaire de la République remercie l’ensemble des services de l’État qui participent à ces différentes opérations de soutien. Il témoigne également de sa reconnaissance aux services du Pays qui ont apporté leurs concours.