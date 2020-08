​La Polynésie compte 420 cas de Covid-19

Tahiti, le 28 août 2020 - Un total de 420 cas de Covid-19 est confirmé au fenua depuis le 2 août 2020. Parmi eux, 169 sont sortis d’isolement et considérés comme guéris. Dix malades sont actuellement hospitalisés dont deux en réanimation.



La Polynésie compte officiellement 420 cas de Covid-19, ce vendredi, depuis le 2 août dernier. Parmi eux, 169 sont sortis d’isolement et considérés comme guéris. Les autres cas confirmés durant ces 10 derniers jours sont tous isolés à domicile ou en centre d’hébergement dédié (34 personnes).

Dix personnes sont actuellement hospitalisées au CHPF pour des signes de Covid-19, dont deux en service de réanimation.

Les cas sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti, Moorea et Ra'iatea dont deux nouveaux cas font l'objet d'une investigation.