​La Hawaiki Nui débarque doucement à Huahine

« Avant dès le vendredi, c’était full. Là, cette année, c’est quand même plus calme », confirme un mutoi lundi après-midi, expliquant que l’ensemble des policiers municipaux de l’île sont tout de même à l’ouvrage depuis ce week-end. « On dit souvent ici que la population de Huahine passe de 6 000 à 15 000 personnes en quelques jours pour la Hawaiki Nui », poursuit un autre employé de la commune, donnant une idée de la démesure de l’événement pour les Raromatai. « Mais le mercredi (juste après le départ de la première étape pour Raiatea, NDLR) c’est ville morte en quelques heures ! »



Du côté de la pesée, même constat cette année. « Il y a moins de monde même pour nous. On n’a enregistré qu’une cinquantaine de pirogues sur les quatre-vingt de la course senior et vétéran homme », constate lundi vers 16 heures un des bénévoles à l’accueil des rameurs. « Il y a eu quelques problèmes de vols, les touristes étant prioritaires. Même pour nous, les officiels, on est venu au compte-goutte depuis ce week-end ». La journée de mardi promet donc d'être animée pour les bénévoles de la Hawaiki Nui.



Reste que l'édition 2019 de la course mythique entre Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora tiendra, à n’en pas douter toutes ses promesses. Pas moins de 141 équipages et 2500 rameurs sont attendus sur les courses hommes, juniors et handi-va’a, auxquels s’ajoutent près de 1 200 bénévoles et de très nombreux spectateurs à terre ou en mer. Le départ est prévu mercredi matin.