​La Hawaiki Nui Va’a en "solo" cette année

Tahiti, le 4 août 2020 - Le comité organisateur de la Hawaiki Nui Va’a confirme l'annulation de la 29e édition de la célèbre course V6 des Raromatai mais annonce un nouvel événement sportif "réservée à l’élite" le 28 novembre prochain : la Hawaiki Nui Va’a Solo, une course de va’a ho’e en trois étapes de Tautira à Haapiti, Moorea.



La 29e édition de la Hawaiki Nui Va’a s’ajoute bel et bien aux victimes de la crise Covid. Le comité organisateur de la célébrissime course de V6 des Raromatai a confirmé mardi son annulation, conformément à l’annonce faite ce week-end par Edouard Fritch en marge du conseil politique élargi du Tapura huiraatira. "Une sage décision qui, malheureusement, n’est pas facile", concède Tutu Maamaatuaiahutapu, la présidente du comité. Mais il semble que l’annonce présidentielle faite samedi a agacé dans les rangs du comité organisateur. Et ce d’autant plus qu’il n’en a maîtrisé ni la primeur, ni le choix finalement. "Si vous vous rappelez bien, nous n’avons pas annoncé l’annulation de la course. D’autres se sont chargés à notre place de le faire", a taclé Louis Maiotui, en gardant un pied sur le frein. Après des semaines d’une valse-hésitation étourdissante pour les sponsors, sans subvention ni aide logistique du Pays, difficile de trouver les 70 millions nécessaires à l’organisation de la course des Raromatai. "Tout le monde a crié au loup : c’est fini, c’est annulé. Ce cinéma a duré des mois : annulé, pas annulé…", s'indigne le vice-président du comité organisateur. "Vous pensez bien que nous n’étions pas prêts à annuler la course. D’autres l’ont fait à notre place. Mais on va s’arrêter là. Nous, on préfère construire."



Hawaiki Nui en va’a ho’e



Une course aura bien lieu le 28 novembre prochain. Et "ça va être du hot", prévient Louis Maiotui. L’épreuve est ouverte aux seuls va’a ho’e (pirogues une place). La Hawaiki Nui Va’a Solo a été taillée sur mesure pour les champions de la discipline. Les organisateurs espèrent attirer 300 à 400 rameurs, toutes catégories. Les rameurs seront récompensés dans cinq catégories. Le prize money est évalué à 5 millions de francs, avec un prix "assez conséquent" pour le vainqueur en Open hommes. Les inscriptions ouvriront un mois avant la course. Pas d'ostracisme : les rameurs étrangers sont les bienvenus, a indiqué Tutu Maamaatuaiahutapu, hier, "s’ils peuvent venir".



Dans le détail, pour les hommes la première étape, le 28 novembre, se tiendra en haute mer de Tautira à Hitiaa. Le lendemain, pour le deuxième tronçon les pirogues en course devront relier Hitiaa à la plage de Hitimahana à Mahina, sur une distance de 24 km à vol d’oiseau. Le 30 novembre, l’étape finale fera 47 kilomètres au départ de Mahina. Sur ce dernier tronçon de course, les rameurs devront franchir le chenal pour rejoindre Moorea où la ligne d’arrivée sera installée au niveau du Motu de Haapiti, accessible via la passe de Toatai. "C’est une course réservée à l’élite" a insisté Louis Maiotui mardi, en espérant que "ceux qui sont en quête de sensations fortes seront au rendez-vous".



En catégorie dames, la course aura lieu le 29 novembre entre Tautira et Hitimahana.



Pour le comité organisateur de la Hawaiki Nui Va'a Solo, cette course de va’a ho’e "plus dure que le Super ‘Aito" a vocation à être pérennisée.