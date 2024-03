​La Fifa versera 882 millions de francs à la FTF

Tahiti le 27 mars 2024. Dans un communiqué envoyé hier aux rédactions, la FIFA s’est annoncée fière de « soutenir le Festival des Îles à travers le FIFA Forward Funding ». Dans le cadre de FIFA Forward 3.0, la Fédération tahitienne de football et chaque association membre recevront chacune 8 millions de dollars (près de 882 millions de francs) sur quatre ans.





« Tahiti accueillera la semaine prochaine la 13ème édition du Festival des îles et la FIFA est fière de permettre à la famille du football polynésien de se réunir avec le soutien du programme FIFA Forward », explique le communiqué.



Depuis 2016 et l'introduction de FIFA Forward, la Fédération Tahitienne de Football (FTF) a utilisé une partie de ses droits Forward pour organiser le festival, qui sert également de plateforme au département technique de la FTF pour repérer les talents des îles périphériques.



L'année dernière, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé à l'inauguration d'un nouveau terrain artificiel, financé par le programme FIFA Forward, au siège de la FTF à Pirae, où se déroulera le festival.



Ce Festival est devenu l'événement footballistique le plus populaire de Polynésie et représentatif des différentes cultures de ses archipels. Cet événement sportif et culturel rassemble des milliers de participants, dont 60 % proviennent d'îles extérieures aux îles principales de Tahiti.





211 associations membres Durant une semaine, toutes les équipes s'affrontent dans différents tournois : football à 11, mais aussi futsal et beach soccer.

Au cours des deux premiers cycles du Programme de développement Forward de la FIFA, de 2016 à 2022, environ 2,8 milliards de dollars ont été mis à disposition pour investir dans les 211 associations membres, ainsi que dans les six confédérations et les différentes associations zonales/régionales, afin de renforcer considérablement développement du football sur leurs territoires.

La semaine dernière, le Conseil de la FIFA a approuvé à l'unanimité le rapport annuel 2023, qui confirme un investissement record dans le développement du football de 2,25 milliards de dollars destiné au cycle 2023-2026 dans le cadre du programme FIFA Forward 3.0.



Cela représente une multiplication par sept des investissements dans le développement du football par rapport aux programmes de développement en place avant 2016.



Dans le cadre de FIFA Forward 3.0, la Fédération tahitienne de football et chaque association membre recevront chacune 8 millions de dollars (près de 882 millions de francs) pour des projets de développement du football sur un cycle de quatre ans.

« Cela signifie que nous serons en mesure de fournir des services plus personnalisés à nos 211 associations membres pour les aider à réaliser leurs projets de développement et d'éducation et à faire passer le football au niveau supérieur », a commenté Gianni Infantino.



Dans le monde, entre 2016 et 2022, plus de 1 600 projets ayant un impact à long terme sur le développement du football ont été approuvés. Environ un tiers (524) de ces projets étaient liés aux infrastructures de football, dont un nombre important axé sur les centres techniques et les stades, où les compétences se perfectionnent et où le football inspire tout le monde. En outre, 208 projets de compétitions nouvelles ou remaniées ont offert des opportunités de jeu à plus de 300 000 joueurs et joueuses dans le monde.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 27 Mars 2024 à 13:46